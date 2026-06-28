Mentana, vede la ex parlare con un uomo e lo massacra di botte: 46enne muore in ospedale, arrestato un 49enne

Roma - Tragedia all'alba a Mentana, alle porte di Roma, dove un uomo di 46 anni è morto dopo essere stato brutalmente aggredito in strada. I carabinieri hanno arrestato un 49enne, ritenuto responsabile del pestaggio.

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino in via Sant'Antonio, dove i militari sono intervenuti su segnalazione del 118 per una violenta lite. All'arrivo delle pattuglie, il 46enne era già riverso a terra in gravissime condizioni. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Monterotondo, è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 49enne stava percorrendo la strada in auto quando ha notato la sua ex compagna mentre parlava con la vittima. L'uomo si è fermato, è sceso dalla vettura e ha iniziato a colpire il 46enne con calci e pugni.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno evidenziato che tra l'aggressore e la giovane donna c'era stata una breve relazione sentimentale, conclusa alcune settimane fa. Inoltre, il 49enne sarebbe stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento dell'aggressione.

Il violento pestaggio avrebbe provocato la caduta della vittima e le gravissime lesioni risultate poi fatali. Al termine delle indagini svolte nell'immediatezza dei fatti, il 49enne è stato arrestato dai carabinieri. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.