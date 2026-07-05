Torna il caldo: anticiclone delle Azzorre e aria africana, temperature fino a 34 gradi

Roma - Dopo una rapida fase di maltempo, l’Italia si prepara a una nuova ondata di calore. L’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre, in combinazione con masse d’aria roventi in risalita dal Nord Africa, determinerà un deciso rialzo delle temperature su gran parte del Paese.
Secondo le previsioni, le massime potranno raggiungere i 33-34 gradi in diverse grandi città, tra cui Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
L’afa sarà particolarmente intensa sulle pianure del Nord, nelle aree interne e sulle due isole maggiori, dove l’umidità contribuirà a rendere la percezione del caldo ancora più elevata.
Non si tratterà, tuttavia, di una fase breve: l’ondata di calore potrebbe infatti mantenersi per più giorni, consolidando condizioni tipicamente estive su gran parte della Penisola.