Caldo record sull’Italia: l’anticiclone subtropicale porta temperature elevate, allerta nelle città

Oggi il sistema di allerta del Ministero della Salute segnala bollino rosso per Firenze e bollino arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Nei prossimi giorni il caldo continuerà a essere protagonista, con valori sopra la media stagionale.
Non mancheranno tuttavia alcune aree interessate da condizioni di instabilità. Una maggiore nuvolosità potrà coinvolgere i settori orientali del Nord, con cieli localmente coperti sul Friuli, mentre sugli Appennini meridionali sono previsti episodi temporaleschi.
Domani e sabato saranno ancora Firenze e Perugia le città maggiormente interessate dal caldo estremo, con livello massimo di allerta. La fase più intensa dell’ondata di calore potrebbe però proseguire anche nei giorni successivi: per lunedì sono previsti, nelle zone interne della Sardegna, picchi fino a 43 gradi.
A confermare il quadro climatico particolarmente anomalo arriva anche il monitoraggio del Copernicus Climate Change Service, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, secondo cui giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo mai registrato nell’Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
Gli esperti invitano alla prudenza soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, raccomandando di evitare l’esposizione nelle ore più calde, mantenere una corretta idratazione e prestare attenzione agli effetti delle alte temperature.