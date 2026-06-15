Mondiali, Svezia travolgente sulla Tunisia: 5-1. Costa d’Avorio all’ultimo respiro sull’Ecuador

Notte ricca di gol ai Mondiali, dopo il pari tra Olanda e Giappone e la goleada della Germania contro Curaçao. Nei due match del Gruppo E, la Svezia domina la Tunisia con un netto 5-1, mentre la Costa d’Avorio supera l’Ecuador solo nel finale grazie a una rete decisiva al 90’.

Svezia-Tunisia 5-1: dominio scandinavo

La Svezia impone subito il proprio ritmo e chiude la gara con un successo ampio e mai in discussione. Protagonista del match Ayary, attaccante con madre tunisina, autore di una doppietta che ha indirizzato la partita.

A completare il tabellino dei marcatori scandinavi ci pensano Gyökeres, Isak e Svanberg, in una prestazione corale che conferma la forza offensiva della squadra.

La Tunisia, invece, riesce a trovare la rete della bandiera ma non riesce mai a rientrare realmente in partita.

Costa d’Avorio-Ecuador 1-0: decide Diallo al 90’

Partita molto più equilibrata quella tra Costa d’Avorio ed Ecuador, risolta solo nel finale. Dopo una gara combattuta e bloccata, è Diallo a trovare la zampata decisiva al 90’, regalando tre punti fondamentali agli ivoriani.

Un successo pesante che rilancia la Costa d’Avorio nel Gruppo E.

Il programma dei Mondiali

Oggi è atteso l’esordio dei campioni d’Europa della Spagna, mentre Capo Verde vive una storica prima partecipazione. In serata riflettori puntati sul Belgio, impegnato contro l’Egitto.

Il torneo entra così sempre più nel vivo, con le grandi nazionali già chiamate a confermare le aspettative.