Giorgia Meloni torna in Puglia: vacanze in Valle d’Itria e nuovi appuntamenti istituzionali

Roma - La Puglia si conferma anche quest’estate una delle destinazioni preferite di Giorgia Meloni. Secondo fonti vicine alla presidente del Consiglio, la premier trascorrerà alcuni giorni di vacanza in Valle d’Itria, scegliendo nuovamente la Masseria Beneficio, nelle campagne di Ceglie Messapica, struttura che l’ha già ospitata nel 2023 e nel 2024.

Il soggiorno pugliese sarà alternato agli impegni istituzionali. Il 21 agosto, infatti, Meloni sarà a Taranto per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, in programma fino al 3 settembre. La presidente del Consiglio alternerà gli appuntamenti ufficiali a momenti di relax insieme alla figlia Ginevra, ai familiari e agli amici più stretti, tra cui il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, esponente di Fratelli d’Italia e figura di riferimento del partito in Puglia.

Il legame tra Meloni e la Puglia si è rafforzato negli ultimi anni. Dal 2021 la leader di Fratelli d’Italia trascorre parte dell’estate tra Polignano a Mare e la Valle d’Itria. Dopo le vacanze a Ceglie Messapica nel 2023 e nel 2024 e il soggiorno a Locorotondo nel 2025, la premier sarebbe dunque pronta a tornare ancora una volta nel cuore della Murgia.

Gli appuntamenti pugliesi, però, non si limiteranno a Taranto. Il 4 e 5 settembre Meloni è attesa a Bari per la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia e dedicata al record di durata del governo. Il 19 settembre, inoltre, potrebbe tornare nel capoluogo pugliese in occasione dell’inaugurazione dell’89ª Campionaria internazionale della Fiera del Levante.

Vacanze, impegni istituzionali e iniziative politiche confermano così il rapporto sempre più stretto tra la presidente del Consiglio e la Puglia, diventata negli anni una delle sue destinazioni di riferimento e, al tempo stesso, un territorio strategico per l’attività del governo e di Fratelli d’Italia.