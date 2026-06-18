Maturità 2026, oltre 527mila studenti alle prese con la prima prova di italiano

Roma - È iniziata oggi la Maturità per oltre 527mila studenti italiani, impegnati con la prima prova scritta di italiano. Come da tradizione, i candidati hanno sei ore di tempo per sviluppare il proprio elaborato scegliendo tra sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le tracce sono suddivise in tre tipologie: due analisi del testo, tre testi argomentativi e due temi di attualità. Per l’analisi del testo sono stati proposti Vitaliano Brancati, con un brano tratto da I piaceri, e Cesare Pavese, con la poesia Passerò per piazza di Spagna.

Tra le proposte anche un brano di Mario Calabresi, tratto da Alzarsi all’alba, e un testo di Frank Furedi dal titolo I confini contano: perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere. Presente inoltre un riferimento ai lavori dell’Assemblea Costituente con un estratto sull’insediamento e il discorso di Giuseppe Saragat.

Completano la rosa delle tracce un testo di Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue: la scienza di scrivere per farsi capire, e un articolo di Wenke Husmann, Funziona a meraviglia.

La seconda prova è prevista nei prossimi giorni, seguita dagli orali. L’esame di quest’anno introduce un’impostazione aggiornata, volta a valutare non solo le conoscenze disciplinari, ma anche competenze, autonomia e capacità di rielaborazione degli studenti.