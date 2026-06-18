Guerra Iran-Usa, accordo siglato: entra in vigore il memorandum d’intesa

Evian - È stato diffuso il testo delraggiunto tra Stati Uniti e Iran, mentre l’accordo entra nella fase operativa. Il documento prevede, in caso di intesa definitiva, un impegno americano per un fondo dae la possibilità per l’Iran di tornare a vendere petrolio dopo la firma del protocollo d’accordo.

Dal vertice del G7 di Evian, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che con la nuova leadership iraniana potrebbe essere possibile un cambiamento politico nel Paese, annunciando che la firma definitiva potrebbe arrivare “domani o venerdì”.

Trump ha però mantenuto una linea dura nei confronti di Teheran, avvertendo che, in caso di mancato rispetto degli impegni, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere le azioni militari.

Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha avuto un colloquio con l’omologo iraniano Abbas Araghchi. Al centro della conversazione anche la situazione della nave Grimaldi: secondo quanto riferito da Tajani, il ministro iraniano avrebbe garantito la partenza sicura del cargo.