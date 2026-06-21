Estate 2026, prezzi record per le vacanze: nel Salento fino a 238mila euro per una settimana in tenda

Roma - Vacanze da sogno, ma con prezzi da capogiro. È quanto emerge dall’ultima indagine del Codacons sui listini delle strutture ricettive italiane e dei voli internazionali per la settimana centrale di agosto 2026, dal 14 al 21 agosto.
Secondo l’associazione dei consumatori, in alcune località turistiche italiane il costo di un soggiorno di una sola settimana può raggiungere cifre paragonabili al valore di un appartamento, mentre per alcune destinazioni esotiche il prezzo di un biglietto aereo supera quello di un’automobile utilitaria.
Tra i casi più eclatanti spicca quello del Salento. A Ceglie Messapica, infatti, una sistemazione proposta su Booking.com arriva a costare 238mila euro per sette notti. Il dato sorprende ancora di più considerando che l’alloggio non è un trullo storico o una struttura di lusso, bensì una tenda dotata di bagno privato con doccia, asciugacapelli e due letti. Il prezzo risulta inoltre scontato del 20% rispetto alla tariffa iniziale di 297.500 euro.
La cifra più alta in assoluto rilevata dal Codacons riguarda però Firenze, dove un appartamento nel centro storico viene proposto a 297.714 euro per una settimana, scegliendo la formula con rimborso in caso di cancellazione.
Sul podio dei prezzi più elevati figura anche Roma, con un appartamento nel quartiere Trastevere offerto a 196.134 euro per due persone.
Non mancano casi estremi nemmeno nelle località montane e lacustri. A Ponte di Legno, in Val Camonica, un appartamento con una camera da letto e un bagno raggiunge i 166.400 euro per una settimana, cifra analoga a quella richiesta per una villa con piscina a Barcuzzi, sul Lago di Garda.
Più contenuti, ma comunque molto elevati, i prezzi registrati a Cortina d’Ampezzo, dove una casa con due camere da letto supera i 119mila euro. A Capri servono circa 98mila euro per una sistemazione con una camera da letto, mentre una villa con piscina a Lenno, sul Lago di Como, arriva a costare 92.500 euro. A Posada, in Sardegna, si sfiorano gli 85mila euro.
L’indagine evidenzia però anche il lato opposto del mercato turistico. Nello stesso periodo è possibile trovare soluzioni decisamente più economiche. Il prezzo più basso rilevato riguarda Segrate, alle porte di Milano, dove un appartamento per due persone costa 149 euro per l’intera settimana. Seguono Catania con 203 euro, Pietralunga in Umbria con 214 euro, Benevento con 221 euro e Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, con 223 euro.
Anche sul fronte dei trasporti aerei emergono tariffe particolarmente elevate. Per raggiungere alcune destinazioni esotiche nel Pacifico partendo dall’Italia, il costo di un biglietto andata e ritorno in classe economy può superare i 20mila euro.
Secondo il Codacons, per volare nella Repubblica di Vanuatu da Roma nella settimana di Ferragosto si possono spendere fino a 21.373 euro. Per raggiungere Apia, nelle Samoa, il costo arriva a 18.500 euro, mentre servono circa 17.300 euro per le Isole Salomone e Tonga. Per le Isole Fiji, infine, il prezzo può raggiungere i 16.400 euro.
L’indagine fotografa un mercato turistico sempre più variegato, dove accanto a offerte accessibili convivono proposte dai costi eccezionali che, almeno sulla carta, trasformano una semplice vacanza in un investimento da capogiro.