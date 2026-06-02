Cade dal cofano di un'auto in movimento e muore a 23 anni: tragedia nel Bresciano

Roccafranca, Brescia– Una tragica fatalità è costata la vita a, 23 anni, morto nella serata di lunedì 1 giugno a Roccafranca, in provincia di Brescia, dopo una caduta dal cofano di un'auto in movimento.

L'incidente si è verificato intorno alle 23 in via Michelangelo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane aveva trascorso la serata con un amico che lo stava riaccompagnando a casa. Per cause ancora in fase di accertamento, il 23enne sarebbe improvvisamente salito sul cofano della vettura.

L'automobilista avrebbe proseguito la marcia per alcuni metri e, durante il movimento del veicolo, Fazzolari avrebbe perso l'equilibrio, precipitando sull'asfalto. Nell'impatto avrebbe riportato un gravissimo trauma cranico che si è rivelato fatale.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) con ambulanza e automedica in codice rosso, oltre agli agenti della Polizia Stradale di Brescia e ai carabinieri della Compagnia di Chiari. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell'incidente.

Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Come previsto dalla procedura in casi analoghi, il conducente dell'auto è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale, un atto dovuto che consentirà agli investigatori di svolgere tutti gli approfondimenti necessari.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per ricostruire le fasi che hanno preceduto la tragedia e accertare eventuali responsabilità.