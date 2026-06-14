Mondiali, Brasile fermato dal Marocco: 1-1. Vincono Scozia e Australia, stasera Germania e Olanda

Giornata intensa ai Mondiali con risultati equilibrati e alcune sorprese, mentre restano attese le ultime due sfide del programma serale.

Brasile-Marocco 1-1, esordio complicato per Ancelotti

Il Brasile guidato da Carlo Ancelotti non va oltre il pareggio contro il Marocco.

La Seleção ha sofferto nel primo tempo, andando sotto al 21’ con il gol di Ismael Saibari. La risposta brasiliana è arrivata dieci minuti dopo grazie a Vinícius Júnior, che ha fissato il risultato sull’1-1.

Haiti-Scozia 0-1, decide McGinn

Successo di misura per la Scozia nazionale di calcio, che supera Haiti nazionale di calcio per 1-0 al Gillette Stadium.

Decisiva la rete di John McGinn al 28’ del primo tempo.

Australia-Turchia 2-0, Montella sconfitto

La Australia nazionale di calcio batte 2-0 la Turchia nazionale di calcio allenata dal ct italiano Vincenzo Montella.

Le reti portano la firma di Irankunda nel primo tempo e Metcalfe nella ripresa, in una gara giocata a Vancouver.

Le partite della sera

In serata sono attese altre due sfide: la Germania nazionale di calcio contro Curacao nazionale di calcio e la Paesi Bassi nazionale di calcio contro il Giappone nazionale di calcio, match che completeranno il programma odierno.