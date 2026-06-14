Nola, bimba di 15 mesi ricoverata: sospetto avvelenamento da sostanze stupefacenti

Nola - Un caso delicato è emerso nel Napoletano, dove una bambina di 15 mesi è stata ricoverata all’ospedale di Ospedale di Nola dopo aver accusato improvvisi malori.

Secondo quanto riportato da fonti locali, la piccola avrebbe ingerito o inalato sostanze stupefacenti, con il sospetto di un’intossicazione da cocaina e THC.

Il ricovero e i primi accertamenti

I fatti sarebbero avvenuti venerdì scorso. Dopo l’insorgenza dei sintomi, la madre avrebbe immediatamente accompagnato la bambina in ospedale per le cure del caso.

I sanitari stanno effettuando gli accertamenti tossicologici per chiarire la natura dell’intossicazione e le modalità dell’esposizione alle sostanze.

Indagini in corso

Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati, ma la vicenda è sotto attenzione delle autorità competenti, che stanno ricostruendo l’ambiente domestico e le circostanze in cui la minore potrebbe essere entrata in contatto con gli stupefacenti.

Le indagini puntano a chiarire se si sia trattato di un’ingestione accidentale o di altre dinamiche ancora da verificare.