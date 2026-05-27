“Vortice” di Francesca Carlini, un romanzo che racconta le ferite invisibili dell’anima

L’opera promossa dall’associazione “Lo specchio dell’Arte” di Manuela Montemezzani accompagna il lettore in un intenso viaggio tra memoria, dolore, identità e rinascita interiore

Ci sono storie che non si limitano a raccontare eventi, ma riescono a entrare nelle fragilità più profonde dell’essere umano. È il caso di “Vortice”, il nuovo romanzo di Francesca Carlini, promosso dall’associazione “Lo specchio dell’Arte” di Manuela Montemezzani, un’opera intensa e introspettiva che affronta il peso delle emozioni irrisolte e il difficile percorso verso la consapevolezza di sé.

Attraverso una scrittura elegante, evocativa e fortemente emotiva, l’autrice costruisce una narrazione che si muove continuamente tra realtà e dimensione interiore, accompagnando il lettore dentro quel territorio fragile in cui convivono ricordi, paure, assenze e desideri mai completamente superati.

Il romanzo prende forma da un’immagine semplice ma potente: una donna che si perde. Da questa intuizione nasce una riflessione più ampia sul modo in cui ogni persona convive con le proprie ferite invisibili. Alcune cicatrici restano silenziose, altre continuano invece a influenzare carattere, relazioni e percezione della realtà.

In “Vortice”, il vortice stesso diventa metafora del caos emotivo, del ritorno improvviso dei ricordi e di quel movimento interiore che travolge pensieri e sentimenti. Ma rappresenta anche la possibilità di fermarsi, guardarsi dentro e affrontare ciò che per troppo tempo è rimasto nascosto.

La protagonista, Sara, conduce una vita apparentemente ordinata e stabile, costruita sul controllo e sulla razionalità. Dietro questa superficie, però, continua a riaffiorare il peso dell’abbandono e delle esperienze passate, che si insinuano lentamente nella quotidianità e nei silenzi più profondi.

La sua storia finisce così per rappresentare molte vite contemporanee: esistenze che sembrano procedere normalmente fino a quando un evento inatteso non interrompe gli equilibri e costringe a fare i conti con sé stessi.

Uno degli aspetti più significativi del romanzo è il modo in cui il dolore viene affrontato. Francesca Carlini non lo descrive soltanto come sofferenza, ma come possibilità di trasformazione e crescita personale. Il percorso della protagonista diventa quindi una riflessione sull’identità, sul perdono e sulla capacità di accettare le proprie ombre senza lasciarsene sopraffare.

L’atmosfera narrativa alterna continuamente concretezza e dimensione onirica. I ricordi emergono come frammenti sospesi, le emozioni assumono una consistenza quasi tangibile e la realtà si intreccia con il paesaggio interiore della protagonista.

Ne nasce un romanzo intimo ma universale, capace di parlare a chiunque abbia dovuto affrontare il peso del passato o la necessità di ricominciare.

Il percorso dell’autrice

Nata a Sarzana nel 1971, Francesca Carlini si è laureata in Lingue e Letterature Moderne all’Università di Pisa. Dopo diverse esperienze professionali è entrata nel mondo della scuola, lavorando prima come assistente tecnico e successivamente come docente di inglese.

Nel corso degli anni ha sviluppato una produzione letteraria attenta ai temi dell’educazione, della crescita personale e delle trasformazioni sociali contemporanee.

Nel 2021 ha pubblicato “Prof!”, racconto dedicato al mondo scolastico. Nel 2022 è arrivato “The Gothic Revival”, saggio sul gotico e sugli spazi narrativi disponibile anche in inglese e spagnolo e premiato a livello internazionale, tra cui con il Premio Letterario Internazionale Charles Dickens.

Nel 2024 ha pubblicato “La scuola che verrà, la scuola che vorrei”, opera dedicata al bullismo e alle dinamiche educative contemporanee, mentre nel 2025 è uscito “Dino e la tecnologia”, racconto rivolto ai più giovani sul rapporto con l’innovazione tecnologica.

Con “Vortice”, Francesca Carlini conferma una sensibilità narrativa capace di trasformare dolore, memoria e fragilità in uno spazio di riflessione e rinascita, consegnando ai lettori un’opera profondamente umana e attuale.