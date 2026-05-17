Valmadrera, tragedia nella notte: muore motociclista di 28 anni

Valmedrera, Lecco - Tragico incidente nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio a Valmadrera, in provincia di Lecco, dove un motociclista di 28 anni ha perso la vita lungo via Como.

La vittima è Samuele Nava, classe 1998, residente a Eupilio, nel Comasco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo della moto mentre percorreva la strada, finendo violentemente sull’asfalto. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato intorno alle 00.50. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Valmadrera insieme al personale dell’automedica, ma per il 28enne non c’è stato nulla da fare. I traumi riportati nell’impatto si sono rivelati fatali e il medico intervenuto ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella rimozione della moto distrutta nello schianto, oltre agli agenti della polizia stradale di Bellano che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Via Como, a Valmadrera, è già stata in passato teatro di altri gravi incidenti stradali.