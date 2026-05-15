Trump conclude la visita a Pechino: intesa con Xi su Iran e accordi commerciali

Pechino - È giunta al termine la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Pechino, con il rientro previsto a Washington dopo una serie di incontri di alto livello con la leadership cinese.

Nelle ultime ore del viaggio, Trump ha riferito di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping anche della crisi in Iran, sottolineando una sostanziale convergenza di vedute su alcuni punti chiave. “La pensiamo in modo molto simile sull’Iran. Vogliamo che finisca la guerra e che non abbiano un’arma nucleare. Vogliamo inoltre che lo Stretto di Hormuz resti aperto”, ha dichiarato il presidente americano.

La giornata si è aperta con un incontro mattutino nel complesso di Zhongnanhai, dove si sono svolti un tè bilaterale e un pranzo di lavoro tra le delegazioni. Trump era accompagnato dai principali membri del suo governo, tra cui il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il segretario al Tesoro Scott Bessent, oltre al rappresentante commerciale Jamieson Greer e all’ambasciatore David Perdue. Dall’altra parte, Xi Jinping era affiancato da alti funzionari del Partito e del governo cinese, tra cui Wang Yi e He Lifeng.

Al termine dei colloqui, Trump ha parlato di “fantastici accordi commerciali” raggiunti con la Cina, definendo Xi Jinping un “grande leader” e un “amico”, e sottolineando come la visita abbia prodotto “molto di buono” per entrambi i Paesi.

Da parte cinese, Xi Jinping ha confermato il raggiungimento di importanti intese comuni, evidenziando progressi nella stabilizzazione dei rapporti economici e commerciali e nella cooperazione in diversi settori. Il presidente cinese ha inoltre definito la visita “storica e di grande importanza”, parlando di una nuova fase nei rapporti bilaterali basata su stabilità strategica e coordinamento sulle principali questioni internazionali.