Maxi operazione nazionale contro droga e armi: 28 arresti anche nella provincia di Bari

Bari - Si è conclusa un’operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle Squadre Mobili con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha interessato anche la provincia di Bari, con controlli rafforzati nelle aree più sensibili della città, in particolare nel centro e nella Città Vecchia.

A livello nazionale l’operazione ha portato all’arresto di 1.335 persone, tra cui 31 minorenni, e a 2.358 denunce a piede libero, di cui 142 nei confronti di minori. Sono stati inoltre sequestrati circa 430 chilogrammi di sostanze stupefacenti: 48 chili di cocaina, 379 chili di cannabinoidi e 7 chili di eroina.

Sul fronte delle armi, gli investigatori hanno sequestrato 111 armi da fuoco, tra cui anche armi lunghe, un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra, un giubbotto antiproiettile e numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata riservata anche al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto tra i giovanissimi: nel corso dei controlli sono state rinvenute 250 armi bianche, tra taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel complesso sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni, con verifiche concentrate nei quartieri urbani e nelle vicinanze dei locali notturni, aree considerate più esposte al consumo e allo spaccio di droga.

A Bari, i servizi predisposti dal questore Annino Gargano e svolti da personale della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei commissariati di Pubblica Sicurezza hanno portato all’arresto di 28 persone per reati legati allo spaccio di stupefacenti, alla detenzione o al porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti a offendere e a reati contro il patrimonio.

Nel corso delle attività sono stati sequestrati circa 58 chilogrammi di hashish, 170 grammi di cocaina, 21 grammi di eroina e 47 grammi di marijuana. Inoltre, durante le perquisizioni, sono state rinvenute e sequestrate tre pistole, un fucile e tre coltelli.

L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli intensificati dopo i recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto agguati armati e incendiari nel capoluogo pugliese.