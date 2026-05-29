Sciopero generale 29 maggio: disagi su trasporti, aerei e treni in tutta Italia

Roma - È in corso oggi, 29 maggio, uno sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che coinvolge diversi settori del trasporto e dei servizi pubblici. Le sigle promotrici denunciano “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”.

Il comparto aereo incrocia le braccia dalla mezzanotte fino alle 23.59 di oggi, con possibili cancellazioni e ritardi su voli nazionali e internazionali. Anche il trasporto ferroviario è fortemente interessato: lo stop è iniziato alle 21 del 28 maggio e terminerà alle 21 del 29 maggio. Trenitalia ha segnalato possibili variazioni e cancellazioni, invitando i passeggeri a consultare l’elenco dei treni garantiti per le tratte a media e lunga percorrenza, così come le informazioni disponibili per i convogli di Italo.

Per il trasporto regionale sono previste le consuete fasce di garanzia, attive dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Disagi anche nelle principali città: a Roma Atac assicura il servizio da inizio esercizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59, mentre a Milano Atm garantisce le corse nelle fasce da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Lo sciopero coinvolge anche altri comparti, tra cui la scuola e il servizio sanitario nazionale, che comunque assicurano i servizi minimi essenziali. Stop anche per i Vigili del Fuoco, con uno sciopero di quattro ore dalle 9 alle 13 per il personale turnista.

Nel corso della giornata sono previsti inoltre cortei e manifestazioni in diverse città italiane, con possibili ulteriori ripercussioni sulla viabilità urbana e sui servizi pubblici.