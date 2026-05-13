Ritrovati in Friuli madre e figli scomparsi da Piacenza: stanno bene

Udine - Sono stati ritrovati nella giornata di mercoledì Sonia Bottacchiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni, dei quali non si avevano più notizie dal 20 aprile dopo l’allontanamento da Piacenza.

La loro auto era stata rinvenuta lo scorso 6 maggio in un parcheggio di Tarcento, in provincia di Udine, facendo concentrare le ricerche in Friuli Venezia Giulia.

A confermare il ritrovamento è stata la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre sono “in buone condizioni di salute” e si trovano “in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”.

La Procura ha precisato che non verranno diffusi ulteriori dettagli sul luogo in cui si trovano, poiché la donna avrebbe espresso “timori e preoccupazioni” rispetto alla possibilità di essere rintracciata, manifestando l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile nel caso in cui il rifugio venisse scoperto.

Nei giorni scorsi il caso era tornato al centro dell’attenzione dopo il ritrovamento, durante un’intervista realizzata dall’inviato di Sky TG24 Flavio Isernia al padre della donna, di una lettera scritta da Sonia Bottacchiari. Dal contenuto emergevano elementi di forte sofferenza personale e profonda inquietudine.