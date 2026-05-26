Napoli, 12enne ferito a coltellate in casa: padre e figlio ricoverati in prognosi riservata

Napoli, 26 maggio 2026 – Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina nel rione Sanità, all’interno della propria abitazione, in un episodio di violenza domestica su cui sono in corso le indagini dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il minore sarebbe stato raggiunto da due coltellate al torace, con interessamento di un polmone. Al momento non si esclude che a colpirlo possa essere stato il padre, successivamente ritrovato ferito e ricoverato nello stesso ospedale.

L’allarme è scattato intorno alle 8 in via Vergini, dove sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri. Nell’abitazione era presente anche la madre del bambino, rimasta lievemente ferita a una mano mentre tentava di intervenire.

Dopo l’aggressione, secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe anche cercato di togliersi la vita ferendosi con la stessa arma. Entrambi, padre e figlio, sono attualmente ricoverati all’ospedale Pellegrini in condizioni critiche e in prognosi riservata.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto e il contesto in cui sarebbe maturata la violenta lite familiare.