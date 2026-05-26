Iran, tensioni in aumento: minacce militari e negoziati ancora in stallo

Teheran - Si alza il livello dello scontro diplomatico e militare attorno all’Iran, mentre i negoziati internazionali restano in una fase di stallo nonostante i tentativi di mediazione.

Un portavoce di alto livello delle Forze Armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta “molto più severa”, che – secondo quanto affermato – potrebbe estendersi “oltre i confini della regione”. Una posizione che contribuisce ad alimentare ulteriormente la tensione nel quadro già complesso dei rapporti con gli Stati Uniti e gli alleati occidentali.

Sul fronte diplomatico, Teheran sostiene che nei colloqui in corso si registrano alcuni progressi, pur sottolineando che un’intesa complessiva non sarebbe ancora “imminente”. Una cautela condivisa anche da Washington, dove il presidente Donald Trump ha ribadito la propria linea netta: “L’accordo sarà grandioso oppure non ci sarà”.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno condotto un’azione militare descritta come “in autodifesa”, colpendo un sito legato al lancio di missili e navi iraniane impegnate nel posizionamento di mine nel sud del Paese.

Parallelamente proseguono i tentativi di mediazione internazionale. Colloqui si sono svolti a Doha tra rappresentanti iraniani e le autorità del Qatar, mentre il quadro diplomatico più ampio coinvolge anche interlocutori regionali e globali, con contatti che includono Pakistan e Cina.

La situazione resta dunque fluida, con un equilibrio fragile tra escalation militare e ricerca di un accordo ancora lontano dalla conclusione.