Modena, auto contro i passanti e aggressione con coltello: accusato di strage un 31enne, sette feriti

Modena - È accusato di strage e lesioni aggravate l’uomo che ieri ha seminato il panico nel centro di Modena, lanciando la propria auto a folle velocità e investendo alcuni passanti. Il bilancio è di sette feriti, di cui quattro in gravi condizioni e due in condizioni gravissime.

Il conducente, un 31enne italiano di origine marocchina, ha poi terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Dopo l’impatto ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da quattro cittadini che lo hanno inseguito. Prima di essere fermato avrebbe anche accoltellato uno degli uomini intervenuti.

Secondo quanto emerso, l’uomo è Salim El Koudri, nato a Bergamo e residente a Ravarino, nel Modenese. Laureato in Economia, risulta disoccupato ed era seguito per problemi psichiatrici, come riferito dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti. È risultato negativo ai test su alcol e droghe.

La Procura di Modena ha disposto il fermo con le accuse di strage e lesioni aggravate dall’uso di arma. Sull’episodio indaga anche l’antiterrorismo della Dda di Bologna, che segue il caso pur in assenza di un movente ancora definito.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni visiteranno oggi i feriti. Mattarella ha inoltre telefonato al sindaco di Modena, esprimendo ringraziamento ai cittadini che hanno contribuito a bloccare l’aggressore.