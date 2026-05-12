Famiglia nel bosco, cambio di difesa legale: rinunciano gli avvocati Femminella e Solinas. Subentra Simone Pillon

Chieti - Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, entrambi del foro di Chieti, hanno rinunciato al mandato di rappresentanza legale della cosiddetta “famiglia nel bosco”. La decisione arriva, secondo quanto riferito dall’avvocata Solinas, a seguito dell’assenza di una visione comune con i loro assistiti, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

La coppia era finita al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria nelle ultime settimane, in un contesto complesso che ha coinvolto anche la tutela dei figli minori.

Nel frattempo, sul fronte sanitario arrivano segnali positivi per la figlia più piccola della coppia, recentemente ricoverata all’ospedale di Vasto dopo una crisi respiratoria. L’ASL Lanciano Vasto Chieti ha comunicato che la bambina è in fase di miglioramento e continua a essere seguita costantemente dal personale medico del reparto di pediatria, nell’ambito del percorso terapeutico predisposto.

A seguito della rinuncia dei precedenti legali, la difesa della famiglia è stata affidata all’avvocato Simone Pillon, ex senatore della Lega ed esperto di diritto di famiglia, noto anche per il suo ruolo tra gli organizzatori del Family Day.

Il nuovo incarico segna quindi una svolta nella gestione legale del caso, mentre restano sotto monitoraggio sia gli sviluppi giudiziari sia la situazione sanitaria della minore.