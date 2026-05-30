Misterbianco, donna ferita gravemente: arrestato il marito per tentato femminicidio

– Un grave episodio di violenza domestica si è verificato nella notte nella frazione Belsito di Misterbianco, dove una donna di 49 anni è stata aggredita dal marito, 53 anni, al culmine di una lite in ambito familiare.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe colpito la moglie con un corpo contundente, provocandole un grave trauma cranico. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove si trova ricoverata con prognosi riservata e in condizioni giudicate molto gravi dai sanitari.

Arresto immediato dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato con l’accusa di tentato femminicidio.

Le indagini sono state immediatamente avviate per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L’abitazione della coppia è stata sottoposta a rilievi da parte dei militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale di Catania, impegnati anche nella ricerca dell’arma utilizzata nell’aggressione.

Inchiesta della Procura

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla sezione fasce deboli della Procura di Catania, coordinata dalla procuratrice aggiunta Liana Todaro, che sta seguendo il caso per accertare responsabilità e contesto dell’episodio.

Le condizioni della donna restano al momento estremamente critiche.