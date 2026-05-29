San Vito Lo Capo, studente di 11 anni tenta di aggredire il professore con due coltelli: docente lievemente ferito

San Vito Lo Capo, Trapani – Attimi di forte tensione in una scuola media del comune siciliano, dove uno studente di 11 anni avrebbe tentato di colpire con due coltelli il professore di tecnologia durante l’orario di lezione. L’insegnante è rimasto ferito in modo lieve e non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, iscritto alla prima media, avrebbe portato a scuola due piccoli coltelli e si sarebbe diretto verso il docente davanti ai compagni di classe. Per evitare di essere riconosciuto, avrebbe anche indossato un casco integrale e avrebbe ripreso l’azione con il cellulare, trasmettendo una diretta video in un gruppo Telegram.

Il tentativo di aggressione sarebbe stato bloccato prima che potesse avere conseguenze gravi. L’allarme è scattato immediatamente e il professore è stato soccorso sul posto: le ferite riportate non hanno richiesto il ricovero e l’uomo è stato dimesso dopo le cure.

Sul caso sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e per chiarire le motivazioni del gesto. L’episodio ha scosso l’intero ambiente scolastico e riapre il tema della sicurezza all’interno degli istituti e della gestione delle fragilità in età preadolescenziale.