Milano Certosa, 22enne accoltellato in stazione: muore in ospedale. Indagini su una possibile rissa tra gruppi

Milano - È morto il ragazzo di 22 anni accoltellato nella tarda serata di ieri nella stazione di Stazione Milano Certosa, in via Mambretti. Il giovane, identificato come Gianluca Ibarra Silvera, era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

L’aggressione sui binari e il trasporto in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 22, all’altezza del binario 6. Il giovane sarebbe stato coinvolto in una violenta aggressione, forse scaturita da una rissa che avrebbe coinvolto più persone.

Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso con una ferita alla gamba sinistra. Nonostante le manovre di rianimazione effettuate sia sul posto sia in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate subito critiche e non è stato possibile salvarlo.

Nell’aggressione è rimasto ferito in modo lieve anche un altro giovane, trasportato in codice verde all’ospedale Sacco.

Indagini della Polizia: ipotesi rissa e fuga degli aggressori

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che sta lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Secondo le prime ipotesi investigative, l’episodio potrebbe essere collegato a una rissa tra circa dieci persone, anche se al momento non emergono conferme di uno scontro organizzato o legato a gruppi strutturati.

Dopo l’aggressione, alcuni dei presunti coinvolti si sarebbero dati alla fuga salendo su un treno diretto verso Treviglio. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Sul posto sono stati trovati cocci di bottiglia, mentre è in corso l’accertamento sull’eventuale uso di coltelli durante la colluttazione.

Contesto e verifiche in corso

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la vittima si trovava in stazione insieme al fratello e a un amico. Le prime ricostruzioni escludono, al momento, che vi sia stata una rapina: il cellulare del giovane è stato ritrovato vicino al corpo.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Milano.

Reazioni politiche e interrogazione parlamentare

Sul caso è intervenuto anche il partito Azione, che ha presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo al governo di riferire sul tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie.

Nel documento viene evidenziata la situazione di degrado e criticità della zona di Milano Certosa, con richiesta di interventi strutturali e di un piano di riqualificazione e sicurezza per l’area ferroviaria.

Le indagini proseguono per chiarire movente, dinamica e responsabilità dell’aggressione.