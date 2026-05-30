Medio Oriente: attacco a base in Kuwait e nuove escalation tra Iran, Israele e Stati Uniti

Kuwait – Un attacco missilistico balistico iraniano avrebbe colpito nelle scorse ore una base aerea in Kuwait, provocando lievi ferite a personale americano e danni a due droni statunitensi MQ-9 Reaper. Lo riferisce Iran International, citando fonti riportate da Bloomberg.

Secondo la ricostruzione, il missile – identificato come un Fateh-110 – sarebbe stato intercettato dalla difesa aerea kuwaitiana. Tuttavia, i detriti del velivolo abbattuto avrebbero comunque raggiunto la base di Ali Al Salem, causando danni e il ferimento lieve di circa cinque persone tra militari e contractor presenti.

Le autorità non hanno al momento fornito conferme ufficiali indipendenti sull’accaduto.

Washington: “Nessuna decisione definitiva sull’accordo con l’Iran”

Sul fronte diplomatico, la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Donald Trump ha ribadito, al termine di una lunga riunione nella Situation Room, che qualsiasi accordo con Teheran sarà possibile solo nel rispetto delle “linee rosse” americane, prima fra tutte il divieto per l’Iran di dotarsi di armi nucleari.

Fonti statunitensi riferiscono inoltre che i colloqui interni e i canali di comunicazione con Teheran restano aperti, ma senza una decisione finale sull’intesa.

Secondo quanto riportato dal New York Times, la riunione nella Situation Room sarebbe durata circa due ore senza produrre una conclusione definitiva. Il dialogo tra le parti, secondo il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, sarebbe ancora in corso.

Scenario regionale in ulteriore tensione

Nel frattempo, sul fronte israelo-libanese, si registrano nuovi sviluppi militari. Secondo fonti citate, le truppe israeliane avrebbero avanzato oltre il fiume Litani, consolidando posizioni nelle alture strategiche del sud del Libano.

Il quadro complessivo resta quindi altamente instabile, con una crescente interconnessione tra crisi militare, negoziati diplomatici e operazioni sul campo in diverse aree del Medio Oriente.