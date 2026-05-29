Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 19 feriti, tra cui 14 bambini. Conducente senza patente e assicurazione

Mazara del Vallo, Trapani – È di 19 feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nelle campagne di Mazara del Vallo, dove uno scuolabus e un’automobile si sono scontrati violentemente, provocando il ribaltamento del mezzo che trasportava alunni.

Le persone coinvolte sono 14 bambini e 5 adulti, tra cui due insegnanti. Tutti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Mazara del Vallo per le cure del caso. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Due studenti, tuttavia, sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale dei bambini di Palermo: uno ha riportato la frattura di un polso, l’altro un trauma addominale.

Secondo quanto ricostruito, lo scontro è avvenuto dopo che un’automobile, una Nissan Qashqai, avrebbe ignorato uno stop regolamentato andando a impattare contro lo scuolabus, che si è ribaltato in seguito all’urto.

A bordo dell’auto si trovavano sette persone: il conducente, una donna incinta – trasferita precauzionalmente in ospedale – e cinque bambini seduti sul sedile posteriore. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia di Stato, della polizia municipale e delle ambulanze del 118.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente dell’auto, un uomo di 51 anni, non era in possesso della patente di guida e circolava senza copertura assicurativa. Il veicolo è stato sequestrato e l’uomo è stato sottoposto ad alcol test dopo il trasporto in ospedale: si attendono gli esiti delle verifiche.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali ulteriori responsabilità.