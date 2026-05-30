Insegnante ai domiciliari nel Brindisino: accuse di violenza sessuale su alunne minorenni

– Un insegnante è stato posto agli arresti domiciliari nella zona del Brindisino con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini

Le indagini sono state condotte dai carabinieri e sono scattate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica, dopo che i genitori delle alunne avevano raccolto i racconti delle figlie relativi ai presunti abusi.

Secondo quanto emerso, l’insegnante avrebbe già in passato ricevuto sanzioni disciplinari per comportamenti ritenuti analoghi a quelli oggetto dell’attuale ordinanza cautelare.

Le bambine avrebbero riferito quanto accadeva in classe anche ad altre insegnanti, successivamente ascoltate dagli investigatori. Nel corso delle attività investigative sarebbero stati acquisiti anche filmati e registrazioni audio relativi a episodi avvenuti all’interno dell’aula.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari mentre proseguono gli accertamenti degli inquirenti.