Maltempo sull’Italia: piogge, temporali e allerta gialla in diverse regioni. Attesi calo termico e neve in quota

Roma - È una nuova ondata di maltempo quella che sta interessando l’Italia nella giornata di oggi, 15 maggio, con piogge, temporali e locali grandinate su gran parte del Centro-Nord. Un fronte d’aria fredda in arrivo dalla Francia sta infatti determinando condizioni di forte instabilità atmosferica, accompagnate da raffiche di vento e un sensibile calo delle temperature.

La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su Toscana, parte della Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. I fenomeni più intensi sono attesi nelle prossime ore, con precipitazioni anche di forte intensità e attività temporalesca diffusa.

Secondo le previsioni, il peggioramento proseguirà almeno fino a sabato 16 maggio, quando il sistema perturbato tenderà a spostarsi gradualmente verso est. Le condizioni più instabili interesseranno soprattutto il Centro-Nord, mentre il Sud dovrebbe essere solo marginalmente coinvolto.

Piogge e temporali diffusi

Nel corso della giornata odierna sono attese piogge sparse soprattutto su Nord-Ovest, Toscana e aree interne del Centro. I fenomeni interesseranno anche il versante tirrenico, con possibili sconfinamenti verso il Lazio e il nord della Sardegna. In serata il maltempo potrà estendersi anche a Campania, Marche e settori del versante adriatico.

Possibili nevicate sui rilievi

Non si escludono nevicate sui rilievi alpini e appenninici, con quota neve intorno ai 1.300-1.600 metri sulle Alpi. Fenomeni più elevati sull’Appennino centrale e settentrionale, in un contesto termico tipicamente più freddo rispetto alla media del periodo.

Temperature in calo

Il passaggio del fronte freddo porterà un generale abbassamento delle temperature, soprattutto al Centro-Nord, con valori massimi sensibilmente inferiori rispetto ai giorni precedenti e un clima più fresco e instabile su gran parte della penisola.

Le previsioni per sabato 16 maggio

Nel Nord-Ovest è atteso un progressivo miglioramento, mentre Nord-Est e parte del Centro resteranno ancora esposti a piogge e temporali, anche intensi. Al Sud il tempo sarà più variabile, con schiarite alternate a precipitazioni locali e un graduale miglioramento nel corso della giornata.

La fase instabile dovrebbe attenuarsi progressivamente entro il weekend, lasciando spazio a condizioni più stabili su gran parte del Paese.