Como, 21enne morto in un incidente nella notte: due amici feriti, indagini in corso

Como - Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno all’1.45 in via Nino Bixio, a Como.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di un’auto insieme a due amici quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la corsa contro un muretto. L’impatto è stato violento e per il 21enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del servizio di emergenza AREU, intervenuti con tre ambulanze, hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul posto.

Non è ancora chiaro se la vittima fosse alla guida del veicolo. I due amici, entrambi coetanei, sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

La via è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia Stradale, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sempre nella notte, un secondo incidente ha interessato il territorio comasco: a Bregnano, lungo la SP31bis, due automobili si sono scontrate causando il ferimento di sei persone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari e l’elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi.