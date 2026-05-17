Maldive, muore un sub durante le ricerche degli italiani dispersi: aperta un’inchiesta sulle immersioni

Vaavu, Maldive - Il sergente maggiore Mohamed Mahudhee, membro delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (MNDF), ha perso la vita durante le operazioni di ricerca dei sub italiani dispersi nella grotta di Alimathà. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe riconducibile a una malattia da decompressione.
La tragedia si inserisce nel contesto delle complesse attività di recupero avviate dopo la scomparsa di più subacquei italiani. Le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza, in particolare il limite massimo di immersione fissato a 30 metri di profondità.
Nel frattempo, è stata revocata la licenza alla barca Duke of York, utilizzata nelle operazioni. Le verifiche puntano ad accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza durante le immersioni.
Le operazioni di recupero riguardano i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Per le ricerche è stato attivato un team dedicato delle autorità maldiviane, al quale dovrebbero unirsi anche due operatori italiani.
Al momento, l’unico corpo recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Le operazioni di ricerca proseguono in condizioni particolarmente complesse.