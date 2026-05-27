Maldive, cinque italiani morti in immersione: Procura di Roma chiede rogatoria e acquisizione delle attrezzature

Roma - Proseguono le indagini sulla morte dei cinque italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. La Procura di Roma ha inviato alle autorità locali una anticipazione di rogatoria internazionale, con la richiesta di avviare una collaborazione giudiziaria per l’acquisizione di atti, documenti e delle attrezzature utilizzate durante l’immersione risultata fatale.

Tra il materiale richiesto dagli inquirenti potrebbe figurare anche una telecamera GoPro, rinvenuta all’interno della grotta sottomarina dove si è verificato il decesso, e ritenuta potenzialmente utile per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento il fascicolo aperto a piazzale Clodio procede per l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Autopsie senza esiti definitivi

Nel frattempo si sono concluse all’ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi della professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddeino.

Secondo quanto riferito dal legale della famiglia Montefalcone, l’esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso, non essendo stati riscontrati traumi o lesioni evidenti. Saranno ora decisivi gli esami tossicologici, attesi nei prossimi giorni, per stabilire eventuali cause alternative o anomalie legate alla respirazione durante l’immersione.

Dopo gli accertamenti, la Procura di Roma ha concesso il nullaosta per i funerali. I corpi delle due vittime di origine ligure dovrebbero rientrare a Genova nelle prossime ore, mentre le esequie non sono ancora state fissate.

Attesa per gli esiti tossicologici

Gli esami tossicologici sui campioni prelevati durante le autopsie dovranno chiarire se possano esserci state criticità nella preparazione delle bombole o nella respirazione durante l’immersione.

Nel frattempo, alla famiglia di un’altra delle vittime sono stati restituiti gli effetti personali, mentre restano sotto sequestro le attrezzature tecniche, così come dispositivi elettronici come computer e telefono, ritenuti potenzialmente utili per ricostruire l’organizzazione della spedizione subacquea.