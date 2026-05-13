Hantavirus, test negativi in Italia ma resta l’allerta: casi sotto monitoraggio tra Lombardia, Sicilia e Spallanzani

Milano - Il cittadino britannico sottoposto a controlli virologici nella serata di ieri è risultato negativo all’hantavirus, così come il suo accompagnatore. La conferma arriva da una nota dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

Il turista, circa 60 anni, si trova attualmente in quarantena presso l’ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato. Secondo quanto riferito da Palazzo Lombardia, l’uomo aveva viaggiato sul volo Sant’Elena–Johannesburg del 25 aprile, lo stesso su cui era presente una donna successivamente deceduta in Sudafrica a causa dell’infezione.

Nonostante l’esito negativo dei test, la misura di isolamento resta in vigore per ragioni precauzionali, in linea con i protocolli sanitari per la gestione dei contatti a rischio.

Parallelamente, proseguono le verifiche su altri casi sospetti segnalati sul territorio nazionale. Una turista argentina, partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires–Roma, è stata successivamente ricoverata a Messina per una polmonite ed è stata sottoposta ad accertamenti specifici.

Allo stesso tempo, è arrivato all’Istituto Spallanzani di Roma il campione biologico relativo a un marittimo 25enne calabrese già in isolamento, sul quale sono in corso le verifiche diagnostiche per confermare o escludere l’infezione. Risultato invece negativo il test effettuato su un cittadino sudafricano ricoverato a Padova.

Il Ministero della Salute ha innalzato il livello di attenzione “per cautela”, pur ribadendo che la situazione risulta al momento sotto controllo. In parallelo, proseguono le attività di tracciamento internazionale: i casi sospetti monitorati sarebbero 11, mentre 9 risultano confermati positivi secondo le ultime comunicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Sul fronte della gestione dei focolai, la nave coinvolta nell’episodio originato alle Canarie ha lasciato le acque operative dirigendosi verso Rotterdam, dove verrà sottoposta a bonifica.

Le autorità sanitarie italiane e internazionali continuano a mantenere attivo il sistema di sorveglianza, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dai laboratori di riferimento nelle prossime ore.