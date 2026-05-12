Internazionali d’Italia, Sinner ai quarti: derby vinto con Pellegrino. Impresa Darderi, fuori Musetti

Roma - Proseguono al Foro Italico gli Internazionali d’Italia, con una giornata ricca di risultati per i tennisti azzurri tra conferme, sorprese e un’eliminazione pesante.
Nel tabellone maschile, il numero 1 del mondo Jannik Sinner supera senza difficoltà il derby italiano contro Andrea Pellegrino, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-3. L’altoatesino accede così ai quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Andrej Rublev e Nikolosz Basilashvili.
Prestazione di alto livello anche per Luciano Darderi, protagonista di una delle imprese di giornata. L’azzurro ha infatti eliminato Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0, conquistando l’accesso ai quarti di finale. Nel prossimo turno affronterà lo spagnolo Rafael Jodar.
Si ferma invece agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Musetti, battuto in due set dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e 19 minuti di gioco. L’azzurro ha anche richiesto un medical time-out nel corso del match a causa di problemi muscolari accusati durante la settimana.
Nel tabellone femminile continua la corsa nel doppio per le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnate negli ottavi di finale contro la coppia ceca composta da Linda Noskova e Tereza Valentova.
Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.