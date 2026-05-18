Due donne trovate morte in un cantiere nel Napoletano: si indaga per duplice omicidio

Napoli - Giallo nella notte a Pollena Trocchia, nel Napoletano, dove due donne sono state trovate senza vita all’interno di un cantiere edile in viale Italia.

Sul caso indagano i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola, intervenuti dopo una segnalazione arrivata nella notte. I corpi delle due donne, la cui identità è ancora in fase di accertamento, sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione.

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sarebbero precipitate da due differenti vani ascensore del palazzo. Il ritrovamento è avvenuto intorno all’una della notte appena trascorsa.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata per effettuare i rilievi tecnici.

Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura di Nola, la pista del duplice omicidio appare quella ritenuta più probabile. Sembrerebbe invece esclusa l’ipotesi del duplice suicidio.

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e identificare le due vittime.