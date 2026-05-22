Decreto carburanti, dal Cdm proroga del taglio accise fino al 6 giugno: aiuti anche ad autotrasporto e agricoltura

Roma - Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e introduce ulteriori misure di sostegno per settori chiave dell’economia, in particolare autotrasporto e agricoltura.

Il provvedimento è stato varato nella riunione del 22 maggio del Consiglio dei ministri, che ha dato anche il via libera a un decreto legislativo sulla giustizia tributaria.

Accise prorogate e sconti sui carburanti

La misura conferma la riduzione del prezzo di benzina e gasolio fino al 6 giugno. In particolare, il taglio sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina resta fissato a 5 centesimi.

A queste riduzioni si somma l’effetto del meccanismo dell’Iva, che contribuisce ulteriormente alla diminuzione del prezzo finale alla pompa.

Autotrasporto: 200 milioni e nuove misure

Il governo ha stanziato ulteriori 200 milioni di euro per il settore dell’autotrasporto, integrando risorse già previste, per rafforzare il credito d’imposta a sostegno delle imprese del comparto.

Nel corso degli incontri con le associazioni di categoria è stata inoltre ipotizzata una sospensione temporanea di alcuni versamenti fiscali e contributivi, per alleviare la pressione sulle aziende in difficoltà di liquidità.

Prevista anche la ricostituzione della Consulta generale per l’autotrasporto, con funzione di confronto stabile tra istituzioni e operatori del settore.

Agricoltura: nuovi fondi e crediti d’imposta

Misure anche per il settore agricolo, colpito dall’aumento dei costi delle materie prime. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato uno stanziamento da 100 milioni di euro per l’acquisto di fertilizzanti.

Previsti inoltre crediti d’imposta: 30% per i fertilizzanti (con una dotazione di 40 milioni) e 20% per il gasolio agricolo, con ulteriori 60 milioni di euro per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Giustizia tributaria e altre misure

Il Consiglio dei ministri ha approvato anche in prima lettura un decreto legislativo sulla giustizia tributaria, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia e la specializzazione dei magistrati fiscali.

Secondo il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, la riforma punta a rendere il sistema più rapido, indipendente e coerente nella gestione del contenzioso tra Fisco e contribuenti.

Altri interventi

Nel pacchetto approvato figurano anche risorse per la continuità produttiva dell’ex Ilva e programmi da 75 milioni di euro ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi legati alla frana di Niscemi.

Il decreto si inserisce in una più ampia strategia di sostegno ai settori produttivi e di gestione delle emergenze economiche e territoriali.