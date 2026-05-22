Lecco, ritrovato senza vita Marino Parini: era scivolato in fondo a un dirupo

Esino Lario (Lecco), 22 maggio 2026 – Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Marino Parini, 62 anni, residente a Esino Lario. Il suo zaino era stato trovato aperto sul ciglio di una strada nei boschi di Ortanella, ma dell’uomo non c’era più alcuna traccia. Ore dopo, il corpo è stato individuato in fondo a un dirupo, in una zona molto impervia dei monti della Valvarrone, sul lago di Como, nel Lecchese.

A lanciare l’allarme erano stati alcuni escursionisti, che nella tarda mattinata di oggi avevano notato lo zaino ai bordi della strada. All’interno c’erano il cellulare e i documenti dell’uomo. La scoperta aveva fatto immediatamente scattare le ricerche, con la speranza che Marino fosse tornato a casa o si fosse allontanato dopo aver smarrito lo zaino.

Ricerche senza sosta

Per ore la zona è stata battuta palmo a palmo dai tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone, dai vigili del fuoco con la squadra Saf, dai volontari del distaccamento di Bellano e dai militari della Guardia di finanza con le unità cinofile.

Alle ricerche hanno preso parte anche i trialisti del Moto Club Valsassina, che collaborano con i soccorritori nelle operazioni di ricerca dei dispersi, per coprire nel più breve tempo possibile un’area molto vasta. Sul posto sono stati impiegati anche droni per le perlustrazioni dall’alto.

Il ritrovamento in serata

L’epilogo è arrivato in serata, poco prima del tramonto: Marino Parini è stato trovato senza vita in fondo a un burrone, a poca distanza dal punto in cui aveva lasciato lo zaino.

I tecnici del Soccorso alpino hanno poi recuperato la salma. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe scivolato lungo un tratto particolarmente impervio, probabilmente dopo essersi sporto troppo sul bordo del dirupo.

La comunità di Esino Lario è ora stretta attorno ai familiari dell’uomo, colpiti da una tragedia maturata in poche ore e conclusa con un esito drammatico.