Breno, scontro frontale in galleria sulla ss42: due morti e diversi feriti

BRENO (BS) – Tragico incidente nel pomeriggio di domenica lungo la Strada Statale 42, nel territorio comunale di Breno, dove due auto si sono scontrate frontalmente all’interno di una galleria.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 15.30. L’impatto è stato violentissimo e ha coinvolto complessivamente più persone a bordo dei veicoli.

Nel bilancio del sinistro hanno perso la vita Pierluigi Moraschetti, 50 anni, e la madre Elisa Pasqua Zanola, 78 anni. Per entrambi i soccorsi non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso.

Secondo le prime informazioni, altre tre persone sarebbero rimaste coinvolte nell’incidente. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica per prestare assistenza ai feriti.

La circolazione lungo il tratto interessato della Strada Statale 42 è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella ricostruzione della dinamica.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause esatte dello scontro e verificare eventuali responsabilità.