Atalanta batte il Milan 3-2: rossoneri frenati nella corsa Champions

MILANO - Il Milan esce sconfitto 3-2 dal confronto contro l’Atalanta, in una gara che complica la rincorsa dei rossoneri a un posto in Champions League.
Il match si apre con un buon avvio del Milan, che colpisce anche un palo con Rabiot, ma è l’Atalanta a sbloccare il risultato con Ederson. Prima dell’intervallo arriva il raddoppio firmato Zappacosta, mentre in avvio di ripresa è Raspadori a portare i nerazzurri sul 3-0.
Il Milan prova a reagire: Nkunku colpisce un altro palo, poi arrivano le reti di Pavlović e dello stesso Nkunku che riaprono il match, ma non bastano per evitare la sconfitta.
In classifica i rossoneri restano a 67 punti, a -1 dalla Juventus, quarti insieme alla Roma e con un margine di +2 sul Como.