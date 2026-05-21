Aston Villa conquista l’Europa League: 3-0 al Friburgo nella finale di Istanbul

ISTANBUL - L’Aston Villa di Unai Emery conquista l’Europa League battendo il Friburgo per 3-0 al Tupras Stadium di Istanbul e alza al cielo il trofeo al termine di una finale mai davvero in discussione.Dopo un primo tempo equilibrato, gli inglesi sbloccano il risultato al 41’ con una conclusione al volo di Tielemans su assist di Rogers. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Buendia, che su suggerimento di McGinn trova la giocata vincente per superare Atubolu.Nella ripresa il Friburgo prova a reagire, ma è ancora l’Aston Villa a colpire: al 58’ Rogers firma il 3-0 definitivo, spingendo la squadra verso un successo netto e meritato.Tra i presenti in tribuna anche il Principe William, arrivato allo stadio per sostenere la sua squadra del cuore e celebrare una notte storica per i tifosi inglesi.