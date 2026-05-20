Delitto di Garlasco, nuovo sviluppo sull’inchiesta Sempio: le gemelle Cappa chiedono accesso agli atti

Milano, 20 maggio 2026 – Nuovo capitolo nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto 2007. Le gemelle Paola e Stefania Cappa, insieme alla madre Maria Rosa Poggi, hanno chiesto l’accesso agli atti del procedimento che vede indagato Andrea Sempio.
Le nuove indagini su Sempio risultano recentemente chiuse, mentre per il delitto era stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi.
Secondo quanto emerge, la richiesta della famiglia Cappa potrebbe essere funzionale a valutare eventuali iniziative legali, tra cui una possibile costituzione di parte civile in un eventuale processo oppure la verifica di eventuali profili di calunnia legati a dichiarazioni rese nel corso delle precedenti fasi investigative.
Alcune testimonianze raccolte negli anni, successivamente ritrattate, avevano infatti fatto riferimento alle sorelle Cappa, che tuttavia non risultano mai indagate nell’ambito delle indagini sull’omicidio.