Turismo, Gianmarco Mazzi nuovo ministro: giuramento al Quirinale

Roma - Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo. L’attuale sottosegretario al Ministero della Cultura è stato scelto per guidare il dicastero al posto di Daniela Santanchè, che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 25 marzo.

Il giuramento si è svolto al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ufficializzando così il passaggio di consegne.

“Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami”, ha dichiarato Mazzi dopo la cerimonia. Il nuovo ministro ha inoltre sottolineato il ruolo strategico del settore: “Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell’economia italiana”.

Veronese, 65 anni, Mazzi proviene dall’esperienza di sottosegretario alla Cultura, incarico nel quale ha consolidato competenze e relazioni sviluppate nel tempo nel mondo dello spettacolo. Laureato in Giurisprudenza con una tesi in diritto amministrativo sul rapporto tra intervento pubblico e mercato nello spettacolo, è stato eletto deputato nella legislatura in corso con Fratelli d’Italia.

Il suo profilo professionale è legato a un lungo percorso tra cultura, istituzioni e industria dello spettacolo, oltre a iniziative che hanno coinvolto anche il settore sportivo.