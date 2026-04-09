Tensioni USA-Iran, Trump: “Forze schierate fino ad accordo”. Chiuso lo Stretto di Hormuz e allarme NATO

Donald Trump

Washington – Cresce la tensione sullo scenario mediorientale e nei rapporti tra Stati Uniti e alleati NATO. Il presidente americanoha dichiarato su Truth che tutte le forze armate statunitensi resteranno “schierate” vicino all’Iran fino al raggiungimento di un “vero accordo”, avvertendo che, in caso contrario, potrebbero iniziare “scontri a fuoco più grandi e più intensi di quanto si sia mai visto prima”, pur escludendo l’ipotesi di un ricorso alle armi nucleari.

Parallelamente, la situazione nell’area del Golfo Persico si è ulteriormente aggravata dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, punto cruciale per il transito del petrolio mondiale. La decisione avrebbe costretto diverse petroliere a invertire la rotta, con pesanti ripercussioni sui traffici energetici internazionali.

Secondo le informazioni diffuse, la stretta sarebbe conseguenza dell’escalation regionale seguita ai raid israeliani in Libano contro Hezbollah, che avrebbero compromesso una fragile tregua di due settimane mediata tra Stati Uniti e Iran. Teheran sostiene che il cessate il fuoco debba essere esteso anche al fronte libanese, mentre le autorità portuali iraniane hanno sconsigliato il transito nello stretto senza coordinamento preventivo con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, citando anche il rischio di mine navali.

Sul fronte diplomatico, a Washington si è svolto un incontro tra il segretario generale della NATO Mark Rutte e il presidente americano. Rutte ha riferito di un leader “chiaramente deluso da molti alleati”, mentre lo stesso Trump ha ribadito critiche nei confronti dell’Alleanza Atlantica, sostenendo che “la NATO non c’era quando ne avevamo bisogno, e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo”.

La combinazione tra tensioni militari, crisi energetica e frizioni diplomatiche alimenta un quadro internazionale estremamente instabile, con possibili ripercussioni sugli equilibri globali nelle prossime ore.