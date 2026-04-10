Sinner ai quarti a Monte-Carlo: oggi sfida Auger-Aliassime

Monte-Carlo - Jannik Sinner torna in campo oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo per i quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime. L’incontro è programmato come secondo match sul Court Rainier III, non prima delle 12.10, e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il numero 2 del mondo arriva al match dopo la vittoria negli ottavi contro Tomas Machac, superato 6-1, 6-7, 6-3. Un successo che gli consente di raggiungere per la quarta volta i quarti nel Principato in cinque partecipazioni.

La partita contro Machac ha evidenziato un andamento altalenante: dominio nel primo set, calo nel secondo deciso al tie-break e reazione nel terzo, dove Sinner ha ristabilito il controllo del gioco chiudendo con autorità.

Si interrompe invece il percorso di Matteo Berrettini, eliminato nettamente da Joao Fonseca con il punteggio di 6-3, 6-2.

Negli altri incontri di giornata avanzano Alexander Zverev, vincente su Zizou Bergs, e Alexander Bublik, che supera Jiri Lehecka. Ai quarti anche Carlos Alcaraz, che ha avuto la meglio su Tomas Etcheverry in tre set, mentre Auger-Aliassime ha beneficiato del ritiro di Casper Ruud.