Rimini, 12enne in morte cerebrale dopo incidente in vasca idromassaggio

Rimini - È stata dichiarata la morte cerebrale per il ragazzo di 12 anni rimasto coinvolto in un grave incidente in una vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese.

Il minore, originario di San Benedetto del Tronto, si trovava in vacanza con la famiglia quando, nel giorno di Pasqua, sarebbe rimasto incastrato sott’acqua nella struttura dell’impianto.

Secondo le prime ricostruzioni, il 12enne sarebbe rimasto bloccato con una gamba in un bocchettone della vasca, venendo risucchiato e impossibilitato a riemergere. I genitori, presenti in acqua, avrebbero notato la situazione e lanciato l’allarme.

Il ragazzo era stato estratto in arresto cardiaco, rianimato sul posto e trasportato in elicottero all’ospedale Infermi di Rimini, dove è rimasto ricoverato in rianimazione per quattro giorni senza mai riprendere conoscenza. Nel primo pomeriggio del 9 aprile i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

La Procura di Rimini ha disposto il sequestro della vasca idromassaggio e aperto un fascicolo d’indagine: l’ipotesi iniziale di lesioni gravissime potrebbe essere riqualificata in omicidio colposo. Le verifiche si concentrano sui sistemi di sicurezza dell’impianto.