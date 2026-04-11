Roma-Firenze, treni rallentati tra lavori e guasto: circolazione tornata regolare

Roma - Mattinata difficile sulla linea ferroviaria Roma-Firenze a causa di una combinazione di lavori programmati sulla direttissima e un inconveniente tecnico sulla linea convenzionale nei pressi di Orte.

Il guasto, registrato intorno alle 6.30, ha provocato rallentamenti fino a 70 minuti per treni Alta Velocità, Intercity e regionali, con ripercussioni su diverse tratte. La situazione ha raggiunto il picco nelle ore successive, per poi migliorare progressivamente fino al ritorno alla normalità intorno a mezzogiorno.

I disagi si sono sommati ai lavori in corso sulla linea direttissima Roma-Firenze, che hanno già comportato modifiche alla circolazione. Da questa mattina e fino alle 14 il traffico ferroviario tra le due città è stato deviato sulla linea convenzionale, con successivo passaggio sulla Tirrenica fino a domani pomeriggio. Previsti anche rallentamenti e riduzione dell’offerta nelle prossime giornate, in particolare tra Orvieto Sud e Settebagni, con ritorno alla piena regolarità atteso per martedì 14 aprile.

Ulteriori criticità si registrano anche sulla tratta Bari-Pescara, dove un movimento franoso a Petacciato sta causando cancellazioni, limitazioni e deviazioni per diversi treni Alta Velocità e Intercity, con alcuni convogli che terminano o iniziano la corsa in stazioni intermedie.

Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere che gli interventi in corso sono necessari per la manutenzione e il miglioramento dell’infrastruttura, ma comportano inevitabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.