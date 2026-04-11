Sinner in finale a Monte-Carlo per la prima volta: Zverev travolto, ora attesa per Alcaraz o Vacherot

Monte-Carlo - Impresa di Jannik Sinner che raggiunge per la prima volta in carriera la finale del torneo di Monte-Carlo, superando in maniera netta il numero 3 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6-1 in appena un’ora e 20 minuti di gioco.

Una prestazione solida e dominante quella dell’azzurro, che ha imposto ritmo e aggressività sin dai primi scambi, concedendo pochissimo all’avversario e controllando il match in ogni fase.

Con questo successo Sinner approda all’atto conclusivo del prestigioso Monte-Carlo Masters, dove attende il vincitore della seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e il sorprendente Valentin Vacherot.

Oltre al titolo, per Sinner si apre anche uno scenario importante in chiave ranking, con la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica mondiale.

La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.