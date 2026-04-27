Rocchi e Gervasoni indagati per frode sportiva: al centro l’inchiesta su arbitri e Serie A

Milano – Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nella stagione 2024/25. Insieme a lui risulta indagato anche il supervisore VAR Andrea Gervasoni. Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia e si è autosospeso dall’incarico.

L’indagine, coordinata dal pm Maurizio Ascione, riguarda alcune partite considerate sensibili dagli investigatori e ipotetici condizionamenti nelle designazioni arbitrali e nella gestione della sala VAR. Tra le gare attenzionate figurano Udinese-Parma, Bologna-Inter, la semifinale di Coppa Italia Inter-Milan e Salernitana-Modena. Sotto esame anche Inter-Verona della stagione precedente, in relazione all’episodio della gomitata di Bastoni su Duda.

Secondo le ipotesi investigative, Rocchi avrebbe esercitato pressioni su alcuni arbitri e indirizzato designazioni verso direttori di gara ritenuti “graditi” a determinate squadre. Tra le contestazioni, anche la scelta dell’arbitro Andrea Colombo per una partita del Bologna contro l’Inter e presunti accordi legati alla designazione di Daniele Doveri in gare che coinvolgevano i nerazzurri.

Per il reato contestato, il concorso in frode sportiva, la legge prevede pene fino a sei anni di reclusione e sanzioni pecuniarie. L’inchiesta ha preso origine da una segnalazione presentata nel 2025 dall’ex assistente arbitrale Domenico Rocca, poi trasmessa alla Procura federale FIGC.

Nel procedimento risultano attualmente cinque indagati complessivi, ma gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi e un possibile ampliamento del fascicolo. Sono stati fissati interrogatori per il 30 aprile.

La Procura FIGC aveva inizialmente archiviato il caso, ma ha ora richiesto gli atti alla magistratura ordinaria per una nuova valutazione. Al momento, non risultano coinvolti club o tesserati delle società di Serie A.