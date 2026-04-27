Il pugliese Luigi Del Vecchio tra istituzioni e media: premio nazionale e nuove presenze in RAI

Il Generale della Guardia di Finanza e scrittore consolida il suo percorso tra riconoscimenti ufficiali, narrativa e divulgazione mediatica

Un riconoscimento istituzionale di rilievo nazionale e una presenza sempre più consolidata nei principali circuiti mediatici. Luigi Del Vecchio, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, Accademico Ordinario dell’Accademia Tiberina e autore di thriller ambientati a Ostuni, continua a rafforzare il proprio profilo pubblico tra istituzioni, cultura e comunicazione.

A Roma, Del Vecchio è stato insignito del Premio Nazionale “Eccellenze Made in Italy”, conferito alla presenza di rappresentanti istituzionali di alto livello del settore sicurezza. Un riconoscimento attribuito per il contributo al rafforzamento dell’identità e della credibilità italiana, nell’ambito delle attività promosse dall’APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana.

Il premio si inserisce in una fase particolarmente intensa del percorso dell’autore, impegnato nel tour nazionale del romanzo “Ostuni. Non mi cercare più…”, sequel del primo lavoro “Ostuni. Un’insospettabile presenza”. Due opere che hanno contribuito a definire una narrazione capace di coniugare suspense e valorizzazione territoriale, con la città di Ostuni al centro delle ambientazioni.

Accanto alla produzione letteraria, prosegue anche l’impegno sul fronte sociale, con la prevista realizzazione dell’audiolibro del secondo romanzo presso il Centro Regionale Audiolibro di Bari, destinato a una platea di oltre 3.000 utenti ciechi e ipovedenti.

Parallelamente, si rafforza la presenza di Del Vecchio nei media nazionali. Dopo le precedenti partecipazioni televisive, il Generale è stato ospite negli studi RAI di Fuorigrotta per la trasmissione radiofonica “Napoli senza confini”, disponibile sulla piattaforma RaiPlay Sound. Un intervento che conferma il crescente interesse del servizio pubblico per il suo percorso e per i contenuti legati alla narrazione del territorio.

A questo si aggiunge il debutto nel mondo del podcast con “Incontri ravvicinati”, progetto realizzato insieme a Gaetano Gaudiero e già disponibile su Spotify, che amplia ulteriormente i canali di comunicazione e diffusione.

Un percorso articolato che vede Del Vecchio muoversi tra riconoscimenti istituzionali, produzione culturale e presenza mediatica, contribuendo a costruire una narrazione contemporanea del territorio pugliese e a rafforzarne la visibilità su scala nazionale.