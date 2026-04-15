Zelensky a Roma: sostegno dell’Italia a Kiev. Nuovi attacchi russi in Ucraina

Roma - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in visita a Roma, dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al termine del bilaterale, Meloni ha ribadito la linea del governo italiano: “In questi quattro anni la posizione dell’Europa e dell’Italia è stata sempre la stessa, al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni”. Un sostegno che, ha sottolineato, rappresenta “non solo un dovere morale ma una necessità strategica”, perché in gioco c’è anche la sicurezza del continente europeo.

La presidente del Consiglio ha inoltre evidenziato l’impegno dell’Italia nel favorire soluzioni condivise che garantiscano la sovranità ucraina e la tenuta dell’alleanza euro-atlantica, sottolineando come un’Europa divisa rappresenterebbe un vantaggio per Mosca.

Nuovi attacchi in Ucraina

Intanto prosegue l’offensiva russa sul territorio ucraino. Un attacco con droni nella città di Cherkasy ha causato la morte di un bambino e il ferimento di 12 persone. A Zaporizhzhia una donna è stata uccisa in seguito a un bombardamento, mentre tre persone sono rimaste ferite a Dnipro.

Mosca: missioni diplomatiche e agenda internazionale

Sul fronte russo, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha dichiarato da Pechino che la visita del presidente Vladimir Putin in Cina avverrà nella prima metà dell’anno.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha inoltre escluso un possibile incontro tra Putin e Donald Trump in occasione della futura visita dell’ex presidente americano in Cina.