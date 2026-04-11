Nicole Minetti, concessa la grazia dal Presidente della Repubblica: motivi umanitari

Roma - Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva per peculato e induzione alla prostituzione nell’ambito del processo “Ruby bis”, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica.

La notizia è stata anticipata dalla trasmissione Mi Manda RaiTre, secondo cui il provvedimento di clemenza sarebbe stato concesso nelle scorse settimane per motivi umanitari, con il parere favorevole del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Procuratore generale della Corte d’Appello.

A confermare la misura sono state anche fonti del Quirinale, che hanno precisato come la decisione sia stata adottata tenendo conto di una serie di elementi, tra cui le gravi condizioni di salute di un familiare minore dell’ex consigliera, che necessita di cure specialistiche in strutture ospedaliere altamente qualificate. Le stesse fonti hanno sottolineato che, per ragioni legate alla tutela dei dati sensibili dei minori, non possono essere diffusi ulteriori dettagli.

Il conduttore della trasmissione, Federico Ruffo, ha confermato che l’inchiesta completa sarà trasmessa nella puntata prevista per domani.